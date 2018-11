¡Facebook sufre caída mundial! Usuarios enloquecen al no poder ingresar a sus cuentas

Los usuarios de Facebook reportaron en las diferentes redes sociales, como Twitter, que no pueden acceder a sus cuentas, mucho menos a las páginas que siguen. Mediante capturas de pantalla, muchos reportan este 'apagón total' de la red que ya está fuera de línea por varios minutos.



El problema no solo es Perú, sino también en varios países de América y Europa, pero Facebook hasta el momento no comunica qué es lo que está pasando o qué fue el detalle que obligó a su caída a nivel mundial.

Noticia en desarrollo