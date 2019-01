Facebook viral: Baqueta voladora casi deja inconsciente a percusionista de orquesta en pleno concierto

Quien diría que uno podría acabar lesionado por tocar en la sección de percusión de una orquesta. Un video que se ha vuelto viral en Facebook muestra el preciso instante en que un músico en Canadá golpeó accidentalmente a una de sus compañeras con su instrumento.

Hannah Wildman, una estudiante y percusionista de 21 años de la Universidad de Regina, fue la persona que recibió el impacto de una pesada baqueta que voló de las manos de otro estudiante durante un concierto por el fin del semestre académico.

“Estábamos tocando el primer movimiento de la primera suite de Holst en Mi bemol y sobre el final, tenían que escucharse unos dramáticos golpes de bombo. ¡En el último de ellos, al percusionista se le escapó la baqueta y me dio justo en la cabeza!”, contó Wildman.

“¡Mi colega se sintió tan culpable por el incidente, pese a que se trató de un accidente por sus manos sudosas! Estaba muy avergonzado y no sabía qué hacer al respecto”, añadió la joven en sus declaraciones al portal classicfm.com.

“Los otros percusionistas no sabían si reír o sentirse preocupados, pero el resto de la banda y nuestro director no tenían idea de lo que había pasado y continuaron con el concierto. Por suerte, no me tocaba estar en el segundo movimiento y salía para el tercer”, agregó.

Brennan Kowalski, el percusionista de 20 años que protagonizó el insólito video viral de Facebook, dijo que “en ese momento, vergüenza era lo único que sentía. Un instante sostenía firmemente la baqueta en mi mano y al siguiente voló para golpear a Hannah”.

A pesar del golpe, Hannah dijo que la experiencia no la ahuyenta de seguir tocando en grupo. “Definitivamente no me hará dejar la idea de tocar nuevamente con la orquesta en el futuro. No fue nada grave así que simplemente es algo gracioso para ver y contar”, finalizó.