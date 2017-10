La imprudencia de algunas personas al volante va desde lo escandaloso hasta lo estúpido y, precisamente, esto último fue lo que hizo una mujer rusa, que con el fin de tener más seguidores decidieron realizar una transmisión en vivo mientras manejaba a alta velocidad. Esta 'aventura' de la mujer le costó la muerte, ya que su auto se estrelló contra un poste, tal como se muestra el video de Facebook.



Natalia Borodina, de nacionalidad rusa, estaba de vacaciones en República Dominicana y en un recorrido por el país caribeño decidió mostrar más de la cuenta durante una transmisión en vivo. No contenta con ello, así con el pecho descubierto, decidió asomarse por la ventana del vehículo y hacer poses sensuales mientras miraba la cámara de la transmisión en Facebook.



Joven rusa muere haciendo topless mientras conducía auto.

Sin embargo, por momentos se observa cómo esta pierde el equilibrio, pero recupera la estabilidad. Su amiga, que también se encontraba en el auto no le advierte sobre el peligro que está corriendo, sino que le celebra y festeja la 'hazaña' en Facebook.



Esta distracción de la conductora hizo que no se percatara que a pocos metros se encontraba un poste de luz, por lo que no pudo bajar la velocidad y se empotró contra el muro.



La turista rusa quedó con heridas muy graves y fue traslada a un hospital cercano, pero nada pudieron hacer por salvarle la vida.