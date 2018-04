El icónico Parque Castilla de Lince sigue generando polémica. Y es que un reciente video de Facebook muestra a una treintena de vecinas siendo intervenidas por personal de Serenazgo, una camioneta de la Policía y agentes de Fiscalización de la Municipalidad.

Publicado en la página Defiende El Parque Castilla, el video de Facebook ya tiene 235 reacciones, 109 compartidos y casi 4 mil reproducciones. ‘Muy bien, la gente empoderándose y haciendo uso de sus derechos’, ‘Esperemos que el nuevo alcalde que salga elegido, no permita este abuso con los vecinos’, fueron algunos de los comentarios que dejó el post.

‘Ninguna norma puede estar por encima de la Constitución. ¡Increíble! Personal de Fiscalización dice que una ordenanza de la Municipalidad está por encima de la Constitución. ¡Están locos!’, se le escucha decir al narrador del video de Facebook mientras intervienen a las mujeres.

Cabe indicar que esta no es la primera vez que el alcalde Martín Príncipe genera polémica al prohibir la realización de actividades en el Parque Castilla de Lince. En mayo del 2017, la Municipalidad prohibió el K-Pop y otros bailes en el parque, lo que generó la indignación de los vecinos.

Asimismo, en enero de este año, los vecinos denunciaron la masacre de varios gatitos que se refugiaban en el Parque Castilla. Según sus testimonios, unos desalmados entraron en la noche, abrieron las jaulas y soltaron a los perros.

"Municipalidad de Lince, una vez más, ocurre a altas horas de la noche la muerte de los pequeños que estaban refugiados en el vivero del Parque Castilla. Como puede ocurrir esto si el acceso a este vivero lo tiene más que el mismo Municipio. Acaso los serenos que "cuidan por las noches" no pueden evitar un hecho como este? No pueden evitar que una persona que NO tiene el acceso permitido, ingrese? No es la primera vez que ocurre algo como esto y la Municipalidad de Lince no se pronuncia al respecto, no dice nada y tampoco solucionada nada", se pronunció una vecina en un post de Facebook.

