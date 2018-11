¡Sueño cumplido! Adela Durán, más conocida como 'Pepa', cumplió su deseo por el cual esperó 75 años: festejar su quinceañero el pasado 24 de noviembre como se aprecia en varias fotos viralizadas enFacebook.

La familia de 'Pepa'- a quien por cierto adoran-decidieron prepararle esta sorpresa a la abuelita, oriunda de Salta (Argentina) , pues cuando ella era adolescente no existía la costumbre de celebrar quinceañeros.



Tal como se ve en las imágenes de Facebook, 'Pepa' se vistió igual que una quinceañera, bailó su primer vals, rodeada de sus seres queridos, que la acompañaron en este momento imborrable.



“Iba a tener un cumpleaños como todos los anteriores, pero me trajeron vestido, me hicieron maquillaje con una peluca larga, que tanto deseaba tener, con corona y los implementos de una jovencita de 15 años. Fue un sueño”, sostuvo la abuelita en diálogo con Cadena 3.



'Pepa', cuya familia la integran además 12 hijos, 34 nietos y 28 bisnietos, destacó que hasta bailó el vals de 15 años con sus hijos y nietos como se aprecia en las imágenes de Facebook.



"Uno por uno me sacaron a bailar. Fue algo soñado", dijo la jubilada después que su 'quinceañero' se viralizara en Facebook.



Las imágenes de los festejos fueron compartidas en Facebook y otras redes sociales por familiares de 'Pepa', cuya historia se viralizó y cobró interés en Argentina.