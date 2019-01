Abogada denuncia que fue a lavar su auto y que extranjera la maltrató a ella y al dueño del negocio

La abogada Karla Viso, famosa por ser abogada de Angie Jibaja y por aparecer en varios programas de espectáculos, se mostró indignada en Facebook tras haber ingresado a un negocio de car wash para lavar su auto.

"He sido verbalmente atacada por una venezolana", comienza diciendo la abogada Karla Viso en una transmisión en vivo desde Facebook. En el video, cuenta que al ingresar al negocio reclamó que nadie la atendiera, tras lo cual habría sido atacada por la extranjera.



"La señorita trabaja lavando carros, estaba en la puerta. Yo ingresé y dice que ni siquiera le pregunté. Ingreso y le pregunto a otro ciudadano venezolano y la señorita entra y le digo 'aquí nadie me atiende' y comienzo a retroceder y la señorita ha creído que me iba y me gritó 'chaoooo, chaooo' haciéndome burla. Le digo '¿chao por qué?' y comenzó con los improperios, diatribas y ese vocabulario del caribeño tan rápido que creen que nos pueden atarantar a los peruanos" , dijo la abogada en Facebook.

"Ella dijo algo muy terrible: '¿Tú crees que esto es trabajo?' O sea qué quiere, ¿venir a trabajar de conductora de televisión porque es venezolana? Ese es el problema con nuestros hermanos venezolanos, que quieren venir a hacer cualquier trabajo que no les gusta y se sienten humillados", dijo Karla Viso en su transmisión de Facebook.

La abogada contó que pidió el libro de reclamaciones al dueño del car wash pero que le indicaron que no tenían. "Le dijo (el dueño) que se retire porque no tiene permiso laboral y la señorita se puso atrevida delante mio", agregó.

El dueño del negocio, identificado como Herbert, le pidió disculpas a Karla Viso por el accionar de su trabajadora, aunque la abogada indicó que es la ciudadana extranjera quien debería disculparse. Acto seguido, fueron a buscarla a la parte posterior del car wash.

"Yo sí reconozco que sí le alcé la voz pero en ningún momento salí con groserías", dijo la ciudadana venezolana según se puede ver en Facebook. Asimismo negó que se haya quejado de su trabajo y que haya agredido a su propio jefe.

"A mi me da mucha pena Herbert porque al igual que muchos peruanos se deslumbran por estas venecas, que son unas atrevidas. Ya ustedes vieron cómo habla, ya vieron cómo trata al cliente, no tiene contrato", dijo la abogada sobre la reacción del dueño del car wash, quien se limitó a decir que hablaría con ella, a pesar de que reconoció que le levantó la voz.