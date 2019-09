Abuelita se enfrenta a ladrona que intentó quitarle su dinero: "he trabajado duro para conseguirlo"

Una mujer de 81 años se volvió viral en Facebook luego de enfrentar a una mujer que trató de asaltarla cuando retiraba dinero de un cajero automático ubicado en una calle de Blackheath, al sureste de Londres, Inglaterra.

En la grabación subida a Facebook se observa que la malhechora se acerca sigilosamente a la anciana y, cuando los billetes estaban cerca a salir del cajero, fue directamente a por el dinero.

Es en ese momento que Doreen Jones, nombre de la mujer, decide enfrentarse cuerpo a cuerpo con la ladrona.

"Pensé, no, no te vas a llevar mi dinero, he trabajado duro para conseguirlo", contó en conversación con la BBC.

La grabación nos deja ver que la anciana agarró del pelo y el cuello a la asaltante, quien finalmente huyó del lugar sin lograr sustraer el efectivo.

Se supo que la asaltante pedía limosna cerca al cajero automático cuando Doreen llegó al lugar.

Lo lamentable del hecho que se volvió tendencia en Facebook es que la abuelita ha sufrido dos ataques cardíacos desde el intento de asalto. Ella considera que se debieron al gran susto que le causó lo ocurrido.