Unas imágenes difundidas a través de Facebook se han vuelto viral esta semana tras la reciente Navidad . En ellas se pueden ver una típica celebración de Nochebuena. Un padre de familia registra en video una secuencia donde se les ve abriendo sus regalos. De pronto, aparece un niño abriendo uno. Y ahí el detalle que ha llamado la atención: se trata de un ejemplar del Mein Kampf de Hitler.

El padre queda absorto con el inesperado obsequio y pide explicaciones al abuelo del pequeño, autor del regalo: “Lo que él quería era el Minecraft papá”, a lo que el abuelo le contesta, “Pero él me pidió...”. El padre del pequeño no le deja continuar con las explicaciones: “No papá, era el Minecraft . ¿De dónde has sacado esto? No es posible. El Minecraft es un videojuego para niños papá”, sentencia.

Hay varios internautas que han puesto bajo sospecha de la veracidad de la situación. Creen de que se trata de un fake muy bien articulado. Uno de ellos anima al resto a echar un vistazo a la portada del libro, concretamente a los márgenes. Realmente, en el margen superior se aprecia algo extraño, como si la foto de Hitler hubiera sido pegada encima de la portada del libro que aparece en pantalla.

También es cierto que la escena es bastante fluida. El padre graba cómo ha quedado la casa esparcida de regalos, y justo cuando su hijo está abriendo uno de ellos, él está con la cámara para inmortalizar el singular momento. Y todo ello con el abuelo al lado, que es presuntamente el protagonista del error que ahora todo el mundo comenta en las redes sociales.