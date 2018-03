Stacy Marie Delguidice, más conocida en Facebook como Star Delguidice, nunca esperó que su adicción a los implantes le fuera a causar tanto dolor. Y es que según contó en el programa británico This Morning, su reciente aumento de glúteos la tiene muy adolorida.

Durante la entrevista la mujer, que se define a sí misma en Facebook como ‘estrella plástica’, se vio obligada a estar de pie todo el tiempo por el dolor que siente al sentarse. ‘Es una nueva tendencia muy peligrosa. No me había dado cuenta de los peligros y los riesgos’, advirtió.

‘Realmente no me di cuenta de lo que iba ser y me causó más ansiedad’, contó la mujer al mismo tiempo que confesó que tiene miedo de que sus nuevos atributos exploten en el momento menos esperado.

Según reveló en la entrevista viralizada en Facebook, tuvo que engordar nada menos que 19 kilos para acumular la grasa necesaria que más tarde se implantaría en glúteos y labios. La operación duró alrededor de 7 horas y costó más de 20 mil dólares.

Según RT, Star Delguidice tendrá que esperar dos años para recuperarse completamente. Sus médicos le indicaron que el dolor irá reduciéndose de a pocos pero ella confiesa que extraña su anterior apariencia.

‘Nunca he sido feliz con la forma en que me veía. Solía ser talla cero, realmente delgada, y mi trasero era muy plano. Pero realmente echo de menos mi trasero de antes’, dijo muy arrepentida la estrella de Facebook.

Star Delguidice aseguró que ha gastado unos 277 mil dólares para modificar su aspecto con cirugías. Además del trasero, se operó la nariz, se puso implantes en las mejillas, labios y pechos.

Cabe indicar que según estudios médicos los implantes en el trasero pueden ocasionar dolencias crónicas. Una investigación demostró que el 7.9% de un total de 2.226 participantes presentó hernia incisional, que ocurre cuando las personas se inclinan y la incisión puede separarse.

Star Delguidice en entrevista con medio británico. Video: This Morning

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook, Twitter, y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.