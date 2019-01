‘Chimuelo’, la historia contada por el niño que estuvo detrás de la cámara del primer viral del 2019

"Me sentí nervioso porque la idea era que lo enterráramos, no que se lo comiera la perra", cuenta Santiago, el niño a cargo de la cámara que grabó el primer video viral de este 2019 y del que todo el mundo está hablando esta semana: el entierro del periquito Chimuelo. El hermano del protagonista Renato relató a un programa de televisión chileno cómo registró la singular escena.

Renato, el protagonista del viral "Adiós, Chimuelo", indicó que tras la muerte de su periquito, su padre les indicó que lo enterraran en el jardín de su casa. Es ahí donde buscó la ayuda de su hermano menor Santiago para que registrara la escena con su iPad. Pese a lo ocurrido durante el entierro, Santiago en ningún momento dejó de grabar la singular escena de la que todo el mundo habla ahora.



"Me sentí nervioso porque la idea era que lo enterráramos [a Chimuelo], no que se lo comiera la perra. Me gusta [lo de grabar]. Estuvimos como media hora [intentando que la perra Cleo dejara a Chimuelo]. Después lo enterramos ahí y le pusimos una cruz", contó Santiago al programa Muy Buenos Días de Chile, el niño encargado de la registrar la singular escena que se ha convertido en el primer viral del 2019 en Facebook.

ADIÓS, CHIMUELO



Renato sólo quería despedirse de su mascota querida de la mejor manera posible. Pero nada salió como lo esperado. Hablamos del entierro de Chimuelo, un periquito que ha pasado a mejor vida y que sufrió un entierro algo particular que se ha convertido en viral.

Su dueño, un niño, quería despedirse de él y darle una buena sepultura en el jardín de su casa. "Hoy es el triste día donde se nos va uno de la familia. Un hermano nuestro que sin duda fue una gran mascota", se le oye decir en el viral compartido a través de Facebook. "Pero hoy nos reunimos para despedirlo ya que nuestro señor se lo ha llevado. Así que descansa en paz Chimuelo", añade.