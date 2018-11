¡Tremendo castigo! Un padre, cansado de la irresponsabilidad de su hija adolescente, decidió castigarla con una tarea doméstica que le quitaría la cara de relajo. El video de la reprimenda es viral en Facebook y ha dividido a los usuarios de las redes sociales.

"Me encuentro acá con mi hija Nicolle Yuretsi, 14 años. Me acaban de notificar que perdió el año nuevamente. Lo voy a subir al Facebook, a su perfil... y mi hija quiere ser... ¡mira a la cámara, por qué te avergüenzas!", dice el desilusionado padre en el video viral.

"Ella perdió el año y me acaba de comprobar que quiere ser ama de casa. Y como quiere ser ama de casa... venga... le va lavar la ropa a su papá a nadie más, ni a su hermano, ni a nadie más, a su papá. Porque usted quiere ser ama de casa ¿cierto? No se quiere preparar, no quiere ser nadie en la vida, entonces va ser ama de casa", continua diciendo el padre en Facebook.

"No estoy minimizando ni insultando a ninguna mujer que es ama de casa pero muchas son porque la vida no les brindó oportunidades. Ella las tiene y las desaprovecha entonces le va lavar la ropa a un hombre que la mantiene y me va lavar a mano. Listo, puede empezar mi amor hermosa. Y me lava toditita a mano, la voy a revisar prenda por prenda ¿ok?" finaliza en padre en el video de Facebook.

"Así de sensillo sin violencia con mucho respeto", "A mi parecer el castigo estuvo bien, no la agrede, ni insulta y mucho lastima", "Un año se recupera la burla y el señalamiento que ha ocasionado a su hija no", fueron algunos de los comentarios que recibió el post de Facebook.