Se entera que conocerá el mundo de Disney y su reacción conmueve a las redes sociales

Un joven de 15 años lloró de alegría cuando su madre lo sorprendió con las entradas para visitar Disney World. La escena se registró en la localidad de Lewiston, en el estado de Michigan, Estados Unidos. La entrañable reacción del joven se ha convertido en viral entre los usuarios de Facebook.

Alethea Mshar y su esposo querían sorprender a su hijo, Alex, que tiene síndrome de Down, con un regalo bastante especial y no les fue difícil saber que un viaje al siempre fantástico mundo de Disney World en el estado de Florida sería la elección perfecta.

"Alex ama todas las cosas de Disney. Ve videos de los desfiles de Disney en YouTube y practica los bailes", declaró Alethea a la revista People. "Una vez se fue a la escuela haciendo un baile del desfile de Disney con un sombrero de Peter Pan", explicó la madre.

La primera vez que Alex fue a Disney World fue con su hermano menor, Ben, que también tiene síndrome de Down, autismo y múltiples afecciones médicas complejas, pero su última visita al parque temático fue en 2014. Con tantas otras prioridades, los padres pensaron que sus vacaciones familiares serían pocas y distantes entre sí.

"En lugar de que un viaje de regreso [a Disney World] sea más factible con el tiempo, nos hemos dado cuenta de que es improbable que otras vacaciones como familia lleguen a un futuro cercano, y posiblemente nunca", dice Alethea, quien también tiene una hija de 19 años, Hannah.

Pero con Alex como el fan número uno de Disney, la familia quería asegurarse de que él podría ir, incluso si la familia no podía venir.

"Mi esposo insistió en que Alex debería irse otra vez, y quería que tuviera el placer de llevarlo", dice Alethea. "Todo lo que pidió fue que mantuviéramos el viaje como una sorpresa y que grabé un video de Alex para que Mike pudiera compartir ese momento".

Entonces, el pasado 7 de enero, Alethea le dijo a Alex que iban a conducir a una "cita" después de detenerse a comer. Pero después de salir del restaurante, con Alex todavía preguntándose para qué era la cita, Alethea condujo hasta el estacionamiento del aeropuerto y sorprendió a Alex con la noticia de que iban a Disney World.

"Alex vive mucho en el momento, así que cuando reaccionó me sentí un cosquilleo. No me sorprendió ni un poco que fuera tan dulce", recuerda Alethea del momento, que capturó en video el emotivo momento y que ahora se ha vuelto viral en Facebook.

Alethea publicó las imágenes de la reacción de Alex en su cuenta de Facebook , y el video obtuvo decenas de miles de visitas y comentarios alentadores de personas que se conmovieron con la emotiva sorpresa.

“Creo que la gente está cansada, dividida y herida. Creo que esa es la razón por la que la reacción de Alex golpeó un acorde con tanta gente", cuenta Alethea sobre la reacción de su menor hijo.

"Su euforia es contagiosa y está tocando los corazones de las personas en un momento en que las noticias son deprimentes y muchas personas son cínicas y están sufriendo. Quiero que la gente absorba la pureza de su entusiasmo y deje que aligeren sus pasos".