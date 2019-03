Advierte de los riesgos de poner los pies sobre tablero del auto tras sufrir accidente que la dejó sin frente

Una insólita historia viralizada en Facebook que nos pone alertas. Se trata del caso de Gráinne Kealy, una joven que sufrió un accidente automovilístico en Irlanda mientras tenía los pies sobre el tablero de su auto.



Gráinne Kealy tenía tan solo 22 años cuando el auto en el que iba con su novio impactó contra una pared. Sus pies estaban sobre el tablero de vehículo durante el choque, sobre la bolsa de aire, lo que hizo que regresen violentamente hacia su cara rompiéndole casi todos los huesos del rostro.

Según contó la joven a LADbible, ella y su novio estaban rumbo a hacer compras navideñas cuando ocurrió el accidente. "Tenía mis pies en el tablero. No era algo que hiciera normalmente, pero tenía zapatos nuevos, así que sabía que no dejaría marcas sucias", narró.

"Mis pies estaban en la parte superior de la bolsa de aire y ahora sé que se inflan a 321 kilómetros por hora. Eso significaba que mis rodillas fueran devueltas a mi cara con mucha fuerza. Me rompí casi todos los huesos de la cara. Tuve una fuga de líquido cefalorraquídeo y perdí los dientes", contó.

La joven y su pareja fueron conducidos de inmediato a un hospital donde ella se sometió a varias cirugías para detener la filtración del líquido cefalorraquídeo y las fracturas en su cara. Sin embargo, unos meses después descubrió que tenía una grave infección en el hueso de la frente. Los médicos se vieron forzados a retirársela y vivió dos años sin ella.

Gráinne Kealy sufrió aparatoso accidente automovilístico que la dejó sin frente. Foto: Facebook Gráinne Kealy sufrió aparatoso accidente automovilístico que la dejó sin frente. Foto: Facebook

"Durante mucho tiempo, tuve miedo de salir de la casa. Me convertí en un ermitaño. No quería salir y cuando salía, me miraba. Compré sombreros para cubrirla", contó la joven víctima.

Sin embargo, dos años más tarde un equipo de médicos logró reconstruir el rostro de Gráinne Kealy. Le colocaron una frente de cerámica. "Me sacaron grasa del estómago y me la inyectaron a los lados porque podías ver los bordes", contó.

Ahora, ya recuperada, Gráinne Kealy se dedica a crear conciencia sobre los peligros de poner los pies sobre el tablero del auto. "Lo ves todo el tiempo. Celebridades como Kim Kardashian, Conor McGregor y Selena Gomez han publicado fotos en Instagram con los pies en el tablero. Tienen miles de millones de seguidores que los ven. Lo ven en las películas y en la televisión. Está en todas partes", dijo.