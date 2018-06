¡Hay gente que no debería tener redes sociales! Gran indignación en Facebook causó el polémico post de la alcaldesa de Pacarán, Cañete , Luisa Meneses Rivadeneira , quien emitió una frase machista por el Día del Padre.

Según denunció el grupo de Facebook Ni una menos, la alcaldesa de Pacarán publicó unas fotografías donde se mostraba preparando una comida por el Día del Padre . Hasta allí todo bien. Sin embargo, lo polémico del post estuvo en el texto que acompañó a las imágenes.

"Y ahora qué cocinamos para los pegalones" y "Cocinando para los pegalones", dice la publicación de Facebook de Luisa Meneses Rivadeneira, donde se la ve cortando y limpiando varios pollos junto a dos mujeres. Como era de esperar, las críticas empezaron a inundar su muro.



"Increíble que la alcaldesa de Pacaran (Cañete), se refiera a los 'papás' como 'los pegalones' y sea recontra normal para ella, tanto así que se burla de eso" , dice el post de Facebook de Ni una Menos.



Pero eso no fue todo, la alcaldesa de Pacarán también se animó a contestar algunos comentarios machistas que recibió tras el polémico post de Facebook . Como se ve en una captura del grupo Ni una menos, la funcionaria calificó de ' lindo ' a un sujeto que dijo: 'Si no hay golpe, no hay amor'.

"Como autoridad representa al país, cómo es posible que haga una publicación normalizando la violencia contra la mujer de esa forma? No señora, ni de broma se hacen ese tipo de comentarios" , dijo una indignada usuaria en el polémico post de Facebook .

