¡Para no creerlo! Luego del caso del 'Tío Pistolas', del joven músico que golpeó brutalmente a un hombre de la tercera edad por chocarle la camioneta y el de la joven que roció con gas pimienta a una madre con su bebé de 5 meses, un nuevo caso de violencia, esta vez, contra un anciano, vuelve a generar indignación en Facebook.



Una usuaria de Facebook denunció que un anciano fue brutalmente golpeado en el rostro por un sujeto en un centro de votación en el distrito de San Borja , en el marco del Referéndum 2018 , que se realizó este domingo.

Según la denuncia de Facebook, un sujeto y su padre llegaron hasta el local del Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción, en San Borja, para cumplir con su deber cívico en este Referéndum 2018.

Como reportó la indignada usuaria de Facebook, ambos sujetos reclamaron con actitud prepotente y altanera la atención preferencial para el padre, incomodando a las demás personas que aguardaban en la cola para emitir su voto, entre ellos varios ancianos que se formaron como todos los demás.

La víctima (de camisa celeste) hizo un comentario acerca de cómo todos los presentes tenían que hacer su cola para votar, cuando el padre (de camisa rosada) se le acerca y empieza a insultarlo. Instantes después se le aproxima el hijo (con lentes oscuros) y también lo agrede verbalmente.

Sin embargo, la mayor indignación llegó cuando el joven, totalmente fuera de control, le da un fuerte puñetazo al anciano, quien incluso queda con el rostro ensangrentado, según se puede ver en el video de Facebook.

"No podemos seguir permitiendo que la violencia entre peruanos se pase por alto y no se le tome la importancia debida. Hoy fue una persona mayor, mañana puede ser una mujer, un niño, un joven, una mascota, todos tenemos los mismos derechos y nadie puede dejar que la violencia no sea castigada", dice la usuaria en su post al mismo tiempo que pide que ayudemos a identificar al cobarde agresor.