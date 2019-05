Anciano se rompe botella en la cabeza cansado de que no le paguen su pensión de jubilado

¡Ya no pudo más! Un profesor jubilado se volvió viral en Facebook tras tener una violenta reacción contra sí mismo cansado porque no le pagan su pensión. En el clip, el desesperado anciano le envía un mensaje al presidente Martín Vizcarra por la deplorable situación de los maestros jubilados.

"La congresista Chihuán dice que 30 mil soles no le alcanza. Y el maestro ¿qué es? ¿brujo? ¿faquir? ¿qué come con 2 mil soles? Yo la verdad que en la mañana he salido decepcionado de la Ugel porque me mandaron a que haga juicio para que me puedan pagar mis 30 años de servicio, que son tres sueldos, hace ocho años", dice el profesor Marco Polo Lue Larrea en el video de Facebook.

"Tres meses que no me pagan ¿cómo come mi familia? ¿cómo reclamo si no me hacen caso? Yo quisiera que hubiera algo, dios mio, ya no puedo más", dijo antes de alejarse y recoger una botella de vidrio del suelo, con la que se golpeó fuertemente la cabeza.

Con el cráneo ensangrentado, el profesor siguió pidiendo justicia para los maestros jubilados. "Señor presidente preocúpese por la situación del maestro tumbecino, preocúpese. Es insoportable esto, no se puede seguir así, maltratando al maestro con sueldos miserables", se le ve decir desesperado en el video de Facebook.

"Es una injusticia esto, malditos, tanto tiempo que a uno lo engañan, dónde está el presidente, dónde están los congresistas que no vienen a ver esta situación", agregó.