¡Las redes lo sepultan! Una lluvia de críticas en Facebook y Twitter viene recibiendo Beto Ortiz, luego de que se viralizara el fragmento de una entrevista que le brindó a Milagros Leiva, donde soltó comentarios peyorativos contra Rosa María Palacios sobre su apariencia física.

En el video viral se escucha al periodista decir que ‘es una falta de respeto salir en televisión con papada’. “O sea, trato de no tener demasiada papada para no parecer una colega que tiene que posar así porque si no se le cae el bofe”, dijo el conductor de El Valor de la Verdad.

“¿Quién? ¿Rosa María?”, dice Milagros Leiva extrañada por el comentario. “Lo has dicho tú, no yo”, contestó Beto Ortiz entre risas. “Yo creo que es una falta de respeto salir con papada en televisión”, agregó.

En ese momento, la periodista le preguntó si no había que asumirse tal y como se es, a lo que Beto contestó tajantemente: “Dejas de comer pan. O sea, no puedes salir con una cosa así en la tele. No, está mal”.

Tras la viralización del video, muchos arremetieron contra el periodista y hasta pidieron que el Ministerio de la Mujer se pronuncie. “Peor falta de respeto, es ser parte de una prensa mercenaria, corrupta y cínica”, “Ya entendemos porque su afinidad con Magaly Medina. Un par de acomplejados que a falta de argumentos atacan el aspecto físico de las personas", “Qué importa una papada natural, si tú la tienes llena de tapers y loncheras. Betito, mazamorrero... y su amiguis, también”, fueron algunas de las respuestas que recibió el clip.

Beto Ortiz y sus comentarios peyorativos contra Rosa María Palacios | Twitter | TROME