Facebook viral: Borrachito mandó al veterinario en Uber a un pajarito herido | FOTOS

Un insólito hecho se ha vuelto viral en redes sociales como Facebook, debido a lo peculiar de la situación que hasta parece irreal. Se trata de un joven ebrio que encontró a un pajarito herido, al momento que salió de una fiesta y como no podía conducir decidió enviarlo al veterinario, por el servicio de Uber.



El hecho ocurrido en el estado de Utah en los Estados Unidos, fue conocido gracias a una publicación de la página Wildlife Rehabilitation Center of Northern Utah, en Facebook.



Según la publicación, un joven llamó completamente ebrio para contar que había encontrado a un pajarito herido, pero que no podía llevarlo hasta la clínica, debido a que no podía conducir.

No le tomaron atención a lo sucedido, pero grande fue la sorpresa cuando después de una hora un taxi llegó al lugar trayendo al pajarito herido.



"Creíamos que lo habíamos visto todo, pero alguien de afuera nos demostró que nos equivocamos", comentaron en su cuenta de Facebook.

El hecho fue destacado por decenas de personas, que afirmaron que esta fue una noble acción, que debería ser copiada por otros ciudadanos.



El director de Wildlife Rehabilitation Center of Northern Utah, Dalyn Marthaler, comentó que el animalito fue llamado 'Petey Uber' , que llegó muy delgado, pero gracias a sus cuidados ya se está recuperando.