¡Rompió su silencio! ‘Cachito’, el vecino miraflorino que se volvió tedencia en Twitter y Facebook por su polémica detención durante el Estado de Emergencia para frenar el avance del coronavirus en el Perú, se pronunció después de hacerse viral y contó la verdad sobre el momento que le tocó vivir cuando salió a pasear a su perrito durante la cuarentena.

A Jorge Villacorta nunca lo han llamado ‘Cachito’. El origen de su popular apodo, que incluso se convirtió en el hashtag #FuerzaCachito, se debió a un malentendido al momento de su intervención frente a su edificio ubicado en Miraflores. “Yo le doy calma a Osi. Le digo ‘tranquilo Osito’ y parece que el policía escuchó mal y escuchó ‘Cachito’... La gente cambia la versión y ahora soy 'Cachito, me da risa”, contó para Domingo al Día.

Según Coco, como lo llaman sus familiares y amigos, despertó temprano como todas las mañanas para sacar a Osito, el perro de la familia. Aún en pijama, cruzó hacia el parque para que el perrito haga sus necesidades y al volver, vio a una gran cantidad de efectivos policiales en patrulleros y motos.

“Nunca me imaginé. Cuando vi patrulleros, motos, policías, la verdad que me puse muy nervioso, parecía que iban a chapar a un delincuente, a un narcotraficante”, dijo ‘Cachito’ a Domingo al Día. “Se me amontonaron como si fueran a chapar al Chapo Guzmán”, agregó en otra parte de la entrevista aunque tomó el asunto con mucha tranquilidad y buen humor.

También explicó que la mujer que grita que ‘no se lleven a su perro’, no es su pareja, sino la hija de su novia. “En un momento de pánico por su perro reaccionó de esa forma. Es una joven, es chiquilla, el mismo estrés del momento que vivimos la hizo reaccionar de esa forma. Eso no quiere decir que no me quiera”, aseguró.

Jorge Villacorta contó que luego de la escena que se volvió viral en Facebook y Twitter, lo llevaron a la comisaría que ‘parecía una perrera’ por la cantidad de personas con sus mascotas. Allí se le acercó una agente de la Policía de Turismo que le tomó sus datos y le pidió disculpas por la intervención.

“Estuve ahí como unos 35 o 40 minutos. Me pidieron mi nombre, mi apellido, la dirección, me llevaron al patrullero y me regresaron”, dijo el popular ‘Cachito’. Asimismo reconoció que al momento de su intervención no portaba su DNI, algo indispensable en este Estado de Emergencia, pero que nunca se lo solicitaron.

“Lo tomo de la mejor manera, tranquilo. He tratado de voltearlo a un tema gracioso y bueno, tratar de sacar una sonrisa a los peruanos en este momento tan difícil”, dijo el dueño de Osito, el cachorro de 7 meses que es el engreído de su hogar.

