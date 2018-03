Facebook viral: Cangrejo se defendió con cuchillo para que no lo cocinen [FOTOS y VIDEO]

En Facebook, un cangrejo que no quería ser cocinado cogió un cuchillo entre sus tenazas para enfrentarse al chef en un restaurante en Brasil. El cocinero grabó el hecho que se ha convertido en viral.



Tal como se aprecia en las imágenes de Facebook, el cangrejo estaba con un cuchillo retando al chef y luchando para que no lo mate. El cocinero, quien tenía un utensilio de cocina más grande, comenzó a ‘hincarlo’, pero el crustáceo no se amilanó.



En el video de Facebook el chef tiene muchos problemas para preparar la cena. Durante un poco más de 30 segundos, el cangrejo respondió cuando intentaba ser cocinado.



Sin embargo, en un momento el crustáceo dejó el cuchillo y la grabación se cortó. Algunos usuarios en Facebook comentaron que de todas maneras el cangrejo perdió la vida, pues solo faltaba meterlo a la olla.



Cangrejo peleó por su vida. (Video: YouTube)

Las imágenes en Facebook fueron compartidas más de 60 mil veces, mientras que tiene un poco más de 40 mil reproducciones.



También hubo división en el Facebook: algunos usuarios comentaron que estaban maltratando al cangrejo, mientras que otros prefirieron tomarlo con humor.

