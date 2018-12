Captan a dos policías teniendo intimidad dentro de patrullero | VIDEO y FOTOS

¡Para no creerlo! Dos policías de Argentina se volvieron virales en Facebook y otras redes sociales tras cometer actos contra el pudor, no solo en la vía pública, si no que en horario de labores y dentro de una patrulla.

El video de Facebook fue grabado por un transeúnte que notó como ambos agentes estaban manteniendo relaciones sexuales dentro del patrullero. Los efectivos nunca se percataron que había alguien grabándolos.



Tras la viralización del clip de Facebook, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe, en Argentina, confirmó que abrirán una investigación contra ambos policías por sus actos contra el pudor en plena vía pública.

“Nosotros no queremos este tipo de actitudes. Esto va a un sumario administrativo, vamos a ir por el máximo que tiene que ver con estas cuestiones”, aseguró David Reniero, secretario de Control de las Fuerzas de Seguridad.

Puedes ver el video AQUÍ.