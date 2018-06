Facebook viral: Cartel en Miraflores predice triunfo de la bicolor ante Francia ¡Vamos Perú!

Perú vs Francia está cerca de jugarse. La 'Blanquirroja' quiere ganar para obtener los tres primeros puntos en el Grupo C del Mundial Rusia 2018.



Los hinchas peruanos alientan de distintas formas a la bicolor: acompañando a la 'Blanquirroja' en el Mundial Rusia 2018; desde nuestro país con un aliento que se escucha hasta el país europeo o a través de las redes sociales como Facebook, Twitter e Instagram.



Este jueves, Perú vs Francia juegan por el Mundial Rusia 2018 y un hincha ya calentó la previa con una imagen en Facebook, resaltando el humor peruano.



Como se aprecia en la imagen de Facebook, un seguidor colocó en la calle Francia-igual que el nombre de nuestro rival- de Miraflores que Perú ganaría 2-0 a los galos en Rusia 2018 .



Es cuestión de esperar el partido entre Perú vs Francia, pero todos los hinchas de la bicolor esperamos que el equipo de todos obtenga su primera victoria en Rusia 2018.

