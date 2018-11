Un video en Facebook se viralizó luego que un motociclista que estaba cometiendo una infracción de tránsito por estar sin casco alegara ante los efectivas policiales que no cometía ninguna falta.

En las imágenes de Facebook se aprecia que el motociclista está sin caso, además al parecer no contaba ni con SOAT ni licencia de conducir por lo que su respuesta causó aún más asombro.



“Yo puedo estar sin casco, sin documentos pero estoy en arena. Usted me puede intervenir siempre y cuando yo esté en la pista. ¿Quién le ha dicho que puede intervenir un vehículo que esté en tierra, si yo no estoy en la pista”, dijo el motociclista en el video de Facebook.



Según el joven, la Policía estaba abusando de su autoridad cuando uno de los efectivos le pide que vayan a la comisaría como se ve en la grabación de Facebook.



"Yo no voy a ir a ningún lado. Yo conozco mis derechos... yo puedo circular, sin licencia, sin SOAT, sin casco porque estoy por la tierra", se defendió el motociclista en el video de Facebook.



Aunque los policías indicaron al joven que debía tomar medidas de seguridad, a este le importaba como se aprecia en las imágenes de Facebook.



Se desconoce qué sucedió con el joven: si fue llevado a la comisaría o si continuó su camino, pues la grabación en Facebook se cortó a la mitad de la riña.