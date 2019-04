Castigan a militares que fingieron suicidio por cumpleaños de comandante del Ejército

¡Terrible broma! Un grupo de militares del Ejército Peruano sobrepasó todo límite al jugarle una mala pasada a su Comandante, quien estaba de cumpleaños. Video ya es viral en Facebook y ha generado cientos de reacciones.



Según se ve en Facebook, el Mayor del Ejército de apellido Chennet, quien graba la broma para el Comandante, llega hasta una instalación en plena selva fingiendo alarma por una mala noticia. "Mi comandante, buenos días. Me ha llamado el Capitán Sinchi, creo que ha habido una novedad en el polvorin, no sé qué es, ni siquiera me ha querido contar", dice visiblemente sobresaltado.

Al llegar, graba a uno de los soldados colgado del techo con una nota de despedida a sus pies. En medio de lamentos, le hacen creer al Comandante que el militar había decidido acabar con su vida ahorcándose.

Tras grabar unos segundos la sórdida escena, el supuesto muerto abre los ojos, levanta los dedos pulgares en son de aprobación y grita '¡Feliz día mi comandante!', seguido por sus compañeros, que también le desean un feliz cumpleaños a su superior y le cantan la clásica canción.

"De parte de la corporación de oficiales, técnicos, suboficiales, tropa reenganchadas, tropas de servicio militar voluntario y empleados civiles, rogamos al dios de los ejércitos que derrame bendiciones en su familia y su persona. Asimismo, le deseamos éxitos en la vida profesional y familiar y todos le queremos decir, ¡feliz cumpleaños mi comandante!", dice en el video de Facebook uno de los involucrados en la broma pesada.