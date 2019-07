'Chupetín Trujillo' es sensación en Spotify tras lanzar su exitosa canción 'Gaaaaa'

'Chupetín Trujillo', el cómico peruano que se dedica a animar eventos infantiles junto a su hermano el Dj Frank, se ha convertido en tendencia en la plataforma de Spotify gracias a su canción 'Gaaaaa', que se viralizó en Facebook.

Aunque, según algunos usuarios en Facebook, 'Chupetín Trujillo' no habría compartido el remix en la plataforma de streaming, sino un DJ que usó su nombre para colgar su canción en Spotify.



En la canción que también se puede escuchar en Facebook, se utilizan las frases más populares de 'Chupetín Trujillo'.



Pese a que muchos indicaron que la canción que se colgó en Spotify es de un autor anónimo y no de 'Chupetín Trujillo', esto no ha evitado que se convierta en sensación en la plataforma de streaming.



Puedes escuchar esta canción que se ha viralizado en Spotify, aquí: