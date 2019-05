Violento ciclista insulta, escupe y destroza el espejo retrovisor de conductora en Surco

¡Volvió a mostrar su carácter violento y agresivo! El ciclista que fue captado insultando y agrediendo a una señora y un anciano en San Borja volvió a protagonizar un bochornoso incidente, esta vez en el distrito de Surco. Su accionar es viral en Facebook y víctimas piden ayuda para identificarlo.



Según se ve en las cámaras de seguridad de una calle de Monterrico, en Surco , el sujeto se comportó agresivo con una mujer que llegaba a su trabajo en su auto. Destrozó el espejo retrovisor a patadas y puñetes, le escupió en la cara y la insultó.

El ataque ocurrió el último miércoles. Según la víctima, el sujeto la siguió desde la calle Ferreyros hasta la puerta de su trabajo. "Cuando sobreparo para el ingreso es que golpea el carro, me empieza a insultar y yo bajo la ventana para preguntarle qué sucede y me escupe y me sigue insultando", dijo la mujer a Buenos Días Perú.

Aterrada, la víctima subió la luna de su auto y apretó todos los seguros de las puertas, mientras el ciclista seguía golpeando el vehículo e insultándola argumentando que era mala conductora por ser mujer y que de esa manera iba aprender.