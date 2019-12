Un médico cirujano se hizo viral en Facebook y Twitter pero no por su trabajo, si no por un polémico post que denigra a las maratonistas Gladys Tejeda, Inés Melchor, Nélida Sulca y Rina Cjuro. Según el doctor David Ruiz Vela, nuestras deportistas no se ve bien ‘estéticamente’.

“Te gusta correr... mira cómo quedas estéticamente: Cara de mayor (envejecida), cintura ancha, pierna flaca, poto plano”, dice la publicación que al momento ya tiene más de 9 mil reacciones y 8.500 comentarios.

No contento con ello, el médico aseguró que no se trata de que así sea el ‘cuerpo de una mujer de nuestro Perú’ y que no pretender quitarle el mérito a las ganadoras de las Olimpiadas. “Solo quiero que decidas con información”, dijo en el post cuyo objetivo es publicitar sus consejos estéticos.

Horas después, tras la avalancha de críticas, realizó una nota aclaratoria donde asegura que sí hay deportes que ayudan a 'formar el cuerpo estéticamente". Allí mismo anunció un enlace en vivo a las 9 de la noche de este sábado para aclarar las dudas de sus seguidores.

Como era de esperar, miles de usuarios de Facebook viralizaron el post y arremetieron contra el médico. “Usted tiene un doctorado en bestialidad”, " Dícese que es un profesional pero por esto lo dudo más bien se visualiza un ser discriminador y falta de ética", “Para tener el título de Doctor, le falta ética”, “Aquí comprobamos que tener título no es sinónimo de tener educación”, fueron algunos de los comentarios.

Médico denigra a maratonistas por su aspecto físico (TROME)

PIROTECNIA

Pero el doctor Ruiz no solo se dedica a opinar sobre cuestiones estéticas. También tiene un post donde asegura que los dueños de mascotas que reclamen por pirotecnia son unos ‘tacaños’ por no comprar tranquilizantes para sus animales.

“El que decidió tener una mascota eres tú, así que invierte en ella y deja de buscar ahorrarte el gasto pidiéndole al Estado (Alcalde) que prohíba (use su poder coercitivo) a los demás disfrutar de la pirotecnia por tu tacañería. A los que le gusta la pirotecnia, no compren pirotecnia informal, solo segura. Y si a ti te parece intolerable, habla con tu psiquiatra para que te medique”, dice en otro polémico post de Facebook.