Cliente amenazó a joven que defendió a trabajadora por maltratarla: "Vas a ver lo que te va a pasar" | VIDEO

EnFacebook se viralizó cuando un joven reclamó a un hombre vestido con terno-quien no fue identificado- porque maltrató y gritó a una trabajadora de un local en el Real Plaza, del Centro Cívico.

Según el hombre, la mujer le atendió de mala manera al decirle: "¿Acaso no sabes leer?", sin embargo, esto no se ve en el video que se viralizó en Facebook. Posteriormente, un joven comenzó a increparle por gritarle a la empleada.

El sujeto-vestido con terno-perdió los papeles: "Quiero que me pongas un dedo ahorita para denunciarte", dijo mientras era separado por los miembros de seguridad del centro comercial como se aprecia en las imágenes de Facebook.

"A las mujeres se les respeta", respondió el joven, secundado por quien estaba grabando el video que se viralizó en Facebook. "Estás gritando a una mujer (...) Todos estamos presentes", agregó.

Sin embargo, continuó provocando al muchacho para que lo agreda: "Quiero que me toques para que veas lo que te va a pasar", dijo, como se aprecia en las imágenes de Facebook. "Eres una basura. No me puedo manchar contigo. Quiero denunciarlo".

Pero el hombre que estaba grabando, replicó: ¿De qué vas a denunciarlo? Si no te ha hecho nada", mencionó en el video viral de Facebook.

Finalmente, los agentes de seguridad los separaron para que no pase a mayores. El contenido se viralizó en Facebook.