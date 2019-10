¡No tienen respeto por nadie! Una anciana de 64 años denunció haber sido agredida física y verbalmente por una ciudadana venezolana que se desempeñaba como cobradora en un bus manejado su pareja. Todo ocurrió en Ate y el video del ataque ya es viral en Facebook.



Según el testimonio de la víctima recogido por ATV Noticias, la extranjera reaccionó con violencia luego de que la mujer le reclamara por no permitirle bajar a una ancianita. "La abuelita quiere bajar y usted se está pasando", le habría dicho a la venezolana.

"Te callas o te bajo", le habría dicho la cobradora a la mujer de 64 años, lo que ocasionó que se le acerque a increparle. "Yo me acerqué y le dije 'a ver bájame' y ahí fue donde me agarró del polo para bajarme. Yo me agarré de los dos pasamanos. No me soltaba", agregó la víctima.

Cobradora venezolana golpea e insulta a anciana que le reclamó por maltratar a otra adulta mayor. Foto: Captura de pantalla de ATV Noticias Cobradora venezolana golpea e insulta a anciana que le reclamó por maltratar a otra adulta mayor. Foto: Captura de pantalla de ATV Noticias

Según se puede ver en unas imágenes grabadas por testigos del ataque, la venezolana está completamente fuera de sí y tiene que ser contenida por un hombre para que no siga golpeando a la anciana. Por su parte, la víctima se toca el rostro y queda sorprendida al ver que está sangrando.

Los pasajeros indignados al ver la escena le reclaman a la extranjera por su actitud, pero ella no responde. Más tarde, cuando la anciana bajó del vehículo, se aproximó a la comisaría de Ate Vitarte para poner la respectiva denuncia.

Rápidamente los efectivos lograron ubicar a la extranjera y la identificaron como Anthonella Guillen Araujo, una venezolana que llegó al Perú hace pocos meses y que según su cuenta de Facebook, es periodista.

La hija de la víctima, quien quedó con arañones en cara y pecho, además de un fuerte golpe en la sien, pidió que la venezolana sea devuelta a su país. "Esa mujer se reía viendo el video donde le pegaba a mi mamá, entonces dónde estuvo su arrepentimiento", dijo ante las cámaras de ATV Noticias.