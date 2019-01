Facebook viral: Coloca cartel sexista en su verdulería y desata la indignación de todos en redes sociales | FOTO

Un cartel colocado en una verdulería se ha convertido en viral en Facebook de Argentina debido a la cantidad de mensajes en contra que ha tenido debido al mensaje sexista que da a entender a sus clientes.



El cartel colgado entre las bananas decía: “Señoras/res que toquen, aprieten y manoseen la mercadería ... serán sometidos al mismo tratamiento por el vendedor (siempre con onda)”.

Las críticas en contra del dueño de esta verdulería no se hicieron esperar en Facebook, ya que miles empezaron a compartir la fotografía e invitaron a todos los que viven a la verdulería de Lucila del Mar a no acudir más a este lugar.



Ante la protesta, también de los vecinos pidieron no ir más a este lugar hasta que el dueño no retire el cartel y se disculpe con las afectadas.