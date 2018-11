¡Terrible! Un cómico ambulante se volvió viral en Facebook y otras redes sociales por su scketch acerca de la violencia contra la mujer. Y es que el humorista callejero quiso generar risas haciendo apología a la violación y a los feminicidios.

Según se ve en las imágenes que ya son virales en Twitter, Facebook y YouTube, Jefferson Prince Vasquez Díaz empieza su discurso criticando a la conductora Lady Guillén, cuyo programa se dedica a ayudar a mujeres víctimas de la violencia.

"Estas mujeres quieren dominar todo por culpa de esa c$%& de Lady Guillén que sacó su 'Ni una Menos', c%&$. (...) Ahora ya se agrandan ya no les puedes ni gritar a estas enfermas, oye no le puedes ni mandar un piropo, están más protegidas que nosotros. Tú le mandas un piropo ya es acoso sexual, solamente por j$%& en la calle si está con un pantalón pegado, 12 años preso solamente por un piropo, mejor la violo y queda en diez", dice el cómico en su indignante discurso viralizado en Facebook.



Pero ahí no quedó todo. Jefferson Prince Vasquez Díaz continuó atacando la causa que pretende terminar con la violencia contra la mujer, esta vez, poniendo de ejemplo a su propia pareja. "Llegó el día de la marcha, tú crees que hizo mi desayuno, nada, no lavó mi ropa, bien pintándose. 'Me voy a la marcha Jeffer, Ni una Menos, basta ya', ponte a cocinar que te voy a pegar le digo; 'a ver pégame, tocas a una, tocas a todas, me voy a la marcha Ni Una Menos. Yo le saqué su m***, no fue a la marcha y de verdad ese día había una menos"

Cómico ambulante hace apología a la violación y al feminicidio. Video: Twitter / La salita del SIN

Tras la viralización del indignante video protagonizado por el cómico ambulante en Facebook, YouTube y Twitter, el Ministerio de la Mujer se pronunció e instó a la Fiscalía para intervenir en el asunto.

"Ante vídeo que circula en redes sociales, MIMP rechaza la apología de la violencia contra la mujer y el machismo extendido que trata de justificarla. Los daños, riesgos y desventajas que produce la violencia no son una broma. Instamos a @fiscaliaperu a intervenir de inmediato", dijeron a través de su cuenta de Twitter.