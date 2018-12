Cómico ambulante humilló, insultó y le quitó su celular a un joven hasta que no le pague 5 soles por una foto

Otra vez un cómico ambulante en el ojo de la tormenta. En Facebook se viralizó la reacción de un cómico ambulante, identificado como Mono Pavel, quien se quedó con el celular de un joven hasta que no le pagara 5 soles.

En las imágenes de Facebook se aprecia que el muchacho le pidió un 'selfie' al Mono Pavel. El mismo cómico ambulante tomó la instantánea, pero luego no le devolvió el celular.



El cómico ambulante, quien ha desatado la furia en Facebook por su accionar, escondió en su bolsillo de la casaca el celular (lo que tipifica como robo) e insultó al hombre para que le dé 5 soles por tomarse la foto.



"¿Estás bien huev...? Ya, 5 soles vale el video, 5 soles. Tienes que colaborar, 5 lucas", indicó el cómico ambulante en Facebook al joven.



Al muchacho no le quedó otra que dar 5 soles y recién allí el Mono Pavel le devolvió el celular como se aprecia en su cuenta de Facebook.



Este es un episodio más que se une a la indignación por el cómico ambulante Jofre Vásquez, quien humilló a un joven por darle un sol. Posteriormente, fue separado por la Asociación de Artistas Cómicos Urbanos Internacionales (Aacui) y no presentará más shows en la Alameda Chabuca Granda.