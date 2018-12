Después que se viralizara enFacebook el cómico ambulante Jofre Vásquez humillando a un joven porque le dio un sol que veía su show en la Alameda Chabuca Granda, el presidente de la Asociación de Artistas Cómicos Urbanos Internacionales (Aacui) anunció que el hombre fue separado por su comportamiento.

El titular de la Aacui, quien fue identificado como 'Petete' y es hermano de Jofre Vásquez, confirmó que el cómico ambulante ya no trabajará más en la Alameda Chabuca Granda, a través de un video de Facebook.



En las imágenes de Facebook, el hermano del cómico ambulante que también humilló a una anciana que no le dio dinero, lamentó la situación, indicando que varios de sus colegas están molestos.



"Es algo indignante, algo molestoso, porque todos los compañeros se sienten indignados por todas la imágenes difundidas, que de repente, creyendo que era broma, llegó a excesos, razón por la cual se siente mal toda la asociación. Es lamentable que, además de ser un socio, es mi hermano, y el hecho que lo sea no quiere decir que sea suave, porque este tema es de la asociación", dijo el presidente de Aacui en un video publicado en Facebook.



Indignación por cómico ambulante que humilla a joven que le dio un sol. Video: Facebook

'Petete' también se mostró indignado por el comportamiento de su hermano luego que se difundieran varias videos en Facebook humillando a los espectadores.



"No es dable que después de casi 35 años de haber luchado tanto por tener un espacio que nos brindan las autoridades, y con la que tenemos la oportunidad de desarrollar nuestro trabajo: llegar al público que viene a la Alameda Chabuca Granda, algunos se vayan con una mala imagen de alguno de los compañeros", dijo el hermano de Jofre Vásquez en su cuenta de Facebook.



Así, pese a que el cómico ambulante pidió disculpas por su accionar en Facebook, no contará más con el apoyo de la Aacui y sus shows en la Alameda Chabuca Granda quedan suspendidos.