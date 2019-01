Cómico ambulante reveló que puede ganar hasta 800 soles al día por show si "obliga al público a colaborar" | VIDEO

En Facebook se filtró un video de una reunión de cómicos ambulantes que ofrecen sus shows en plena vía pública en la Alameda Chabuca Granda, en el Cercado de Lima, y uno de ellos reveló que puede ganar hasta 800 soles diarios si "obliga al público a colaborar".

En la reunión que se viralizó en Facebook aparecen el Mono Pavel y Jofre Vásquez. El primer cómico ambulante mencionado fue reconocido cuando humilló, insultó y le quitó su celular a un joven hasta que no le pague 5 soles por una foto, aunque pidió disculpas y reconoció que eso sucedió tres años.



Por su parte, Jofre Vásquez incitó la violencia a la mujer y la violación culpando a "Lady Guillén y su Ni una Menos" en uno de sus shows que se viralizó en Facebook.



En la reunión que aparece en un video de Facebook, los cómicos ambulantes discutían cuánto ganaba cada uno por sus shows hasta que uno de ellos interrumpió y mencionó dinero podía sacar en un día.



“¿Por qué sacaste 800 soles?, ¿por mostrar arte? No, porque yo los he presionado, a la gente, los he obligado a la gente”, indica el cómico ambulante-quien aún no ha sido identificado- en el video de Facebook.



Luego, el cómico ambulante agregó que eso "debe cambiar", sin embargo, ahora se conoce cuánto puede ganar un cómico ambulante en la Alameda Chabuca Granda, según las imágenes de Facebook.



La confesión del cómico ambulante en Facebook inicia en el minuto 6:37 del video: