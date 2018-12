Facebook viral: Conductor de autobús compra desayuno a 50 estudiantes que no pudieron comer debido a una tormenta

Cuando el conductor de un autobús escolar de Alabama se dio cuenta de que los estudiantes que trasladaba llevaban horas sin desayunar debido a un retraso generado por una tormenta de hielo, este decidió "comerse el problema" y buscar una rápida solución. Su noble gesto se ha convertido en viral a través de Facebook.



Wayne Price, quien recoge a los estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria en Montevallo, Alabama (EE. UU.), todas las mañanas desde el 2013, recibió un mensaje la semana pasada informándole de varios retrasos generados debido a una tormenta de hielo en la zon.

Price también sabía que alrededor del 75% de los niños en el distrito escolar dependen del Programa Nacional de Almuerzos Escolares de EE. UU., que ayuda a las familias de bajos ingresos a pagar el desayuno y el almuerzo de los pequeños.

Así que Price se dirigió a un McDonald's local y compró galletas para todos los niños que subieron al autobús ese día, de acuerdo a una publicación en la página de la escuela primaria en Facebook que se ha hecho viral esta semana. La estación de televisión local ABC 33 aclaró que se trató de 50 sándwiches y no galletas.

"Uno de los niños dijo: 'Oh, señor Price, debe ser rico'. No soy rico. Me dedico a esto a tiempo completo... pero te sientas allí y piensas en ello, llevas a su familia a cenar, y puedes gastar 50 dólares saliendo a cenar, y no fue nada más que llevar a mi familia a cenar. Cuando se trataba de dinero, eso queda en segundo plano. Realmente no lo pensé. Pensé, hey esto sería genial. Apuesto a que les gustará esto", contó el conductor, que ahora es viral en Facebook.

"Tengo algunos niños muy buenos y me siento muy apegado a ellos... Estaban muy agradecidos. No sé. Yo solo amo a mis hijos. Tengo un montón de saludos de puño, un montón de 'choca esos cinco', un montón de 'Lo amamos señor Price', un montón de 'Gracias señor Price'", contó el conductor en declaraciones a Today.

Una de sus estudiantes, de quinto grado llamada Elizabeth López, se sorprendió por el gesto, relató a ABC 33. "No pensé que lo iba a hacer. Estoy realmente agradecida por tenerlo como conductor de autobús, y él se siente como un padre para mí", dijo.

Un empleado de la escuela le contó a la revista People que no creía que el noble gesto de Price daría la vuelta al mundo a través de Facebook. "No esperábamos tanto, sino que quedara entre él y los chicos", explicó, en parte porque la ciudad en sí misma es un lugar muy pequeño donde todos se conocen.