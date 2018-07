Eliza Valles , una conductora de TV mexicana, se ganó el repudio de todos en Facebook luego que se hiciera viral un video donde se burla de haber atropellado un perrito y describe con total insanía su delito. "Escuché que ladró de dolor cuando pasé por encima de él", decía la mujer con una sonrisa malévola.



En Facebook , miles de usuarios mostraron su indignación hacia el esta conductora, pues lo que se le escucha decir "atropellé a un perro. No fue mi culpa, bueno, sí fue mi culpa… Bueno, fue culpa del perro que no corrió por su vida”, confesó entre risas Eliza Valles .

Lo que molestó más a los usuarios de Facebook fue cuando, muy suelta de huesos Eliza Valles sigue con su monólogo y confiesa que no ayudó al animal que se cruzó en su camino porque estaba apurada y no quería ver su sangre. “No me paré a ver al perro ¿por qué? en primera, porque (risas) o sea, ni siquiera quise ver las llantas de mi auto para no ver la sangre del perrito, y en segunda, porque llevaba prisa”.

En el colmo de todo, la conductora de TV se sigue burlando en Facebook e, incluso, dice “me siento como una criminal” y automáticamente cantó "Cri cri minal", en referencia a la canción de Natti Natasha y Ozuna.



“Escuché que ladró de dolor cuando pasé por encima de él, no se si pasé con las llantas o con el esqueleto del auto. Cuando lo vi por el retrovisor, me sentí muy feo, quiero decirle al perrito que lo siento, que no soy mala con los animales (risas). No me gusta limpiar la caca de perro, (risas), y a veces no me gustan los perros latosos como el de un amigo, que chinga mucho al mío”, continuó Eliza Valles en Facebook.

Perrito atropellado por Eliza Valles sí tenía dueña y piden que la metan a la cárcel. Perrito atropellado por Eliza Valles sí tenía dueña y piden que la metan a la cárcel.

Inmediatamente, el video se compartió en varios perfiles de Facebook y calificaron a la conductora de mata perros y a través de varios comentarios pidieron que la metan a la cárcel, pues no solo se trata de matar a un perro indefenso, sino que no le prestó ayuda y, encima, se burló del accidente.



Tras la ola de críticas, la mala mujer tuvo que cerrar sus perfiles en Facebook y sus otras redes sociales.