En Facebook y Twitter se viralizó sancochados que cuestan 109 y 88 soles en los restaurantes JW Marriott y Panchita, respectivamente, siendo criticados por varios usuarios.



La página de Twitter 'blankitos out of context' compartió varios perfiles de Instagram que publicaron cuánto costaba un sancochado en cada restaurante.

En el primer comentario de la cuenta de Twitter, pusieron la foto de una joven que fue a cenar al JW Marriott, mostrando su plato e indicando que cuesta 109 soles. "Se los súper recomiendo", escribió en Instagram.

La cuenta de Twitter también publicó una cuenta que dateaba que un sancochado en el restaurante Panchita cuesta 88 soles.

Los usuarios en Twitter sostuvieron que no pagarían ese precio y se comenzaron a burlar de los restaurantes: "¿88 soles? El precio permite que me lleve la mesa supongo"; "¿Por qué tan caro si el plato es redondo, no es plato rectangular como buen plato gourmet?" y "Cuando nunca fuiste al mercado y no sabes que eso lo puedes preparar con 50 soles y para 5 personas".

Sin embargo, a otros seguidores no les pareció tan excesivo el precio: "Sí, claro, está bueno, pero su pastillón por si acaso" y "Para la cantidad que dice, está bien. Fácil para 4 puntas, bien tragado".

Critican que cobren 109 y 88 soles por un sancochado en restaurantes peruanos. (Captura: Twitter) Critican que cobren 109 y 88 soles por un sancochado en restaurantes peruanos. (Captura: Twitter)