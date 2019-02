Curiosa joven descubre que el último destape de la 'chica Badabun' es falso y lo demuestra así

Los destapes de la 'chica Badabun' en 'Exponiendo infieles' le han dado la vuelta al mundo ya que han logrado romper una infinidad de relaciones, que supuestamente estaban afectadas por las infidelidades. Sin embargo, una curiosa usuaria de Facebook se atrevió a investigar un poco más y se dio con la sorpresa que todo se trataba de un fraude.

En el último episodio de 'Exponiendo infieles', la conductora Lizbeth Rodríguez interrumpió la romántica sesión de fotos de una pareja que estaba próxima a casarse. Luego de encontrar pruebas que demostraban que el novio le era infiel a su futura esposa con su prima, una usuaria de Facebook decidió revisar los perfiles de los supuestos prometidos.

Los novios, Mónica y Alejandro, no eran quienes decían ser, según la investigación de la usuaria de Facebook. El verdadero nombre de la mujer era Dana Dorel, mientras que la prima, quien se presentaba como Jessica, era en realidad Alexis y no tenía parentesco alguno. Solo eran amigas.

"Me metí a revisar el perfil de Alexis para ver si era ella y efectivamente era ella. Viendo sus fotos me di cuenta que tenía vato (novio), entonces decidí mandarle mensaje al novio y me di cuenta que todo es fake", dijo indignada la usuaria de Facebook.