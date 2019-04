Denuncia que agente de seguridad le tomó fotos en vestidor de conocida tienda de ropa deportiva

¡Otro depravado! Una denuncia de Facebook se hizo viral en las redes sociales por la fuerte acusación contra un agente de seguridad de una conocida tienda de ropa deportiva ubicada en un centro comercial en Breña.

Según la denuncia de la usuaria de Facebook Guerra Carla, fue víctima de un depravado sujeto cuando se encontraba en el vestidor de la tienda de Adidas ubicada en el centro comercial La Rambla Brasil, en Breña.

"El agente de seguridad de nombre Jorge Luis C. G., miembro de la empresa V13 SAC, quien, violando mi intimidad y dignidad se atrevió a ingresar a los probadores de MUJERES, se acercó al vestidor en donde yo me encontraba y empezó a tomarme fotos mientras yo me probaba una prenda", escribió en Facebook.

Según la denuncia, la mujer salió del probador y encontró al agente de seguridad con el celular en la mano y negando todos los hechos. "Solicité al encargado de la tienda que me entregue el video de la cámara de seguridad, y ante esto, obtuve como respuesta que no era posible, ya que ellos no brindan las grabaciones a sus clientes", agregó.

La usuaria de Facebook contó que tras la negativa de entregarle las imágenes, pidió que le muestren el video. Es allí donde ve claramente al sujeto ingresar a los probadores, agacharse por debajo del vestidor y tomarle las fotos. "El encargado me entregó el libro de reclamaciones y un número fijo para yo comunicarme con ellos", denunció.

Guerra Carla aclaró que no se trata de una queja o reclamo contra la tienda, sino de un delito sufrido dentro de las instalaciones en contra de su dignidad e intimidad. "La mínima respuesta que esperaba era la de apoyo y no un 'lamentamos la situación... esperamos que su próxima visita sea de su entera satisfacción", contó.

Según el post de Facebook, la mujer realizó la denuncia correspondiente ante las autoridades. "Hay miles de niñas y mujeres que a diario ingresan a su tienda y no puede ser posible que se crucen con estos sujetos", finalizó.