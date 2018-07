¡Inaudito! Un joven consumidor de drogas fue detenido en Tarapoto mientras se preparaba para consumir sustancias ilícitas. Sin embargo, lo más inverosímil de su caso fue que cuando los serenos se le acercaron, aseguró haber sido víctima de estafa. Su historia es viral en Facebook .



Todo sucedió en el distrito de la Banda de Shilcayo en Tarapoto, cuando el joven y su acompañante estaban a punto de consumir drogas, se puede ver en Facebook . Sin embargo, al ser intervenido por los serenos, aseguró que se trataba de pasta básica de cocaína adulterada.

"Esta pastilla no es la original. Es puro engaño, es pastilla. Me han estafado. Fuera la verdadera sí, con mucho gusto, no nos dejaría ni correr ni caminar", indicó el joven según el video que ya es viral en Facebook .

Asimismo, el joven se mostró satisfecho con el accionar de los serenos, que velan por la seguridad en Tarapoto. " Para mí está bien que haya seguridad por las calles. Para mí está bien todo. Hay otros que son malos, que vienen de frente a golpear, a maltratar" , indicó, según consignó el video de Vía Noticias viralizado en Facebook .

Tras la requisa correspondiente, los consumidores fueron obligados a retirarse del lugar. Y es que los vecinos de la zona denunciaron que los sujetos alteran el orden público en las casas contiguas, indicó el video de Facebook .

Joven denuncia que le vendieron droga adulterada y felicita a serenos por detenerlo. Video: Vía Noticias

TAMBIÉN PUEDES LEER

Si te interesó lo que acabas de leer, puedes seguir nuestras últimas publicaciones por Facebook , Twitter , y puedes suscribirte aquí a nuestro newsletter.