Denuncia que mujer quiere abusar de él y le pide a la policía que lo lleven preso para alejarse de ella

¡Para no creerlo! Un sujeto en aparente estado de ebriedad se hizo viral en Facebook y otras redes sociales por la extraña solicitud que le hizo a un policía luego de, presuntamente, ser acosado por una mujer.

El video de Facebook muestra al policía acusando al sujeto de haber agredido a la mujer. "Señor, usted ha agredido a una dama. Es delito", se le escucha decir al efectivo policial mientras el sujeto se muestra indignado y dice que no le ha hecho nada.

La supuesta víctima, que se encuentra junto al aparente agresor, no quiere alejarse de él y le dice al agente que se lo llevará a su casa y que está 'mareado'. "Llévense a esta señora. A mí me está haciendo daño esta señora", dice el sujeto.

El policía le dice que se lo llevará detenido, desatando la indignación del sujeto. "Mira dónde estamos. A mí me agreden, a mí me ofenden y yo tengo que ir en cana", dice visiblemente exaltado.

"Yo me voy a ir en cana. Ya, llévame, con tal que me aleje, métanme en cana, prisión preventiva, cadena perpetua", dice alterado mientras intenta subirse a un taxi para alejarse de la mujer.

Sin embargo, la mujer lo sigue, lo que desespera aún más al sujeto. "Con esta señora no. Llévenme a la comisaría pero con esta señora no", dice el sujeto.

Finalmente, cuando quien graba el video le pregunta por qué quiere alejarse de la mujer, dijo que quería abusar de él. "Me quiere violar. Estoy pidiendo ayuda a la Policía. Me quiere llevar a un hostal y yo no quiero", aseguró.