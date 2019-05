Denuncian a colegio por discriminar a menor tras sacarlo del aula para dar examen porque no tenía uniforme

¡Indignante! Un video viralizado en Facebook ha levantado la ira de las redes sociales por el maltrato que recibió un menor de edad al interior de su colegio, luego de que no le permitieran rendir un examen junto con sus compañeros por un insólito motivo.

Todo ocurrió en el colegio particular Jorge Basadre de Chiclayo, hasta donde llegó el indignado padre del menor para grabar cómo el adolescente de 15 años estaba dando su examen en los pasillos de la institución educativa de Lambayeque , mientras sus compañeros se encontraban dentro del aula.

Según el padre, le impidieron a su hijo rendir la prueba dentro del salón porque no llevaba puesto el uniforme escolar, sino un buzo. “Hoy en la mañana cuando le dije a mi hijo que vaya a dar su examen al colegio, me dijo que no quería ir porque ayer lo han sacado del aula para que de su evaluación en un pasadizo. Yo le dije que iba a ir al colegio, cuando llegué lo encontré en el pasadizo, le pregunté ¿cuál es el motivo? y me respondió que por llegar con buzo”, dijo el progenitor según consignó RPP.

Según el denunciante, él ya había conversado con el director del colegio, Jhony Piana, para que permitan que su hijo pueda ir a la escuela en el buzo de la institución porque no contaba con dinero para comprarle el uniforme. Sin embargo, una persona que aparece en el video de Facebook se niega a permitirle la entrada al aula.



Cabe indicar que tras viralizarse el video, la Defensoría del Pueblo tomó cartas en el asunto. Tras una inspección, indicaron que la dirección del colegio manifestó que no es obligatorio que los alumnos vayan en uniforme.



La institución educativa informó que la decisión de sacar al menor del aula fue del docente Pablo Antonio Arrascue Infante y de la secretaria del colegio, Mirian Rioja Dávila, quienes serán separados del plantel.