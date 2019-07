Denuncian que danzantes obligar a llamita a beber cerveza y ellos se justifican así

Una denuncia de maltrato animal se hizo viral recientemente en Facebook desatando la polémica y generando cientos de opiniones divididas sobre las costumbres y tradiciones que se realizan en la festividad de la Virgen del Carmen en el Cusco.

Un video publicado por la página de Facebook 'Pataz Pro - Animalista Cusco AAA' muestra cómo unos danzantes obligan a una llama a beber una botella de cerveza. "Esto es maltrato animal y no vengan a decir que es tradición ni religión", dice el post.



"Si tu definición de fe y religiosidad es embriagarte, no tienes por qué someter a un animal que no puede defenderse y que no tiene opción de escoger", "¿Creen que su mamacha del Carmen aprueba estas deplorables conductas?", son algunas de las frases de los denunciantes.



Tras la polémica desatada en las redes sociales, los danzarines de Qhapaq Qolla sacaron un pronunciamiento donde se defendieron y exigieron a la asociación animalistas una rectificación.

"La costumbre de invitar cerveza a la llama la realizamos en la cuadrilla desde la fundación de la misma. Este uso de la danza proviene de rituales ancestrales andinos que datan de épocas pre-hispánicas, los cuales han sido registrados por investigadores académicos tanto nacionales como extranjeros", dice el comunicado publicado por el Facebook de Cusco en Portada.

Asimismo, aseguran que todo se realiza con el consentimiento del dueño de la llama, quien certifica que en animalito no sufre ningún daño. "Además de invitarle cerveza en días y sitios específicos, a la llama se le provee del alimento necesario durante los días de fiesta, y de un lugar amplio y cómodo donde descansar por las noches", agregan.

Finalmente la cuadrilla, que es encabezada por el alcalde de Paucartambo Isaac Yuri Zurita Cáceres, exige a la organización animalista a rectificarse y ofrecerles unas disculpas públicas. Lo mismo piden para todos aquellos que comentaron el post de Facebook.