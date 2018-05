Desilusión y tristeza fue como describió en Facebook una madre de familia su visita a 'La Granjita' del centro comercial Plaza Norte, donde pudo observar claramente que se estaba cometiendo un grave maltrato en contra de los animales que se encuentran en el lugar.



La usuaria de Facebook escribió indignada que en la zona de 'La Granjita' de Lima Norte el ambiente es desolador para los pobres animales que se encuentran en esta parte del centro comercial. "Para empezar, no hay nadie que cuide a los pobres animales. Nadie. Todos están a merced de la crueldad del público que asiste a este lugar. Muchos gritan y tratan de agarrarlos. Algunos padres los detienen para que no los toquen, pero muchas veces no lo hacen".



"La situación es calamitosa en todo el recinto, pero es más intenso en el área donde están las vacas y los chivitos. Uno de ellos está notablemente desnutrido", agregó la madre de familia, quien escribió a Trome.pe a través de Facebook para denunciar este maltrato animal.

En los videos de Facebook , se muestra que uno de los chivitos, de color negro totalmente estresado por los gritos de los niños que a diario visitan 'La Granjita' y los autos, micros y combis que pasan a solo unos metros de ellos.



En otro lugar, tal como se muestra en el video de Facebook , se muestran a dos vacas (una blanca y otra negra), "una está prácticamente agonizando. Está tirada al fondo, llena de moscas", dijo la joven madre de familia.

También se observa en Facebook que el ambiente en el que viven estos pobres animales está descuidado y no tienen comida. Los niños los agarran sin ningún cuidado. "Hay otra área donde están los pollitos, que están expuestos a la locura de los asistentes, en su mayoría niños, que golpean sus incubadoras, teniendo un nacimiento frustrante y hasta pueden morir por esto".



Finalmente, la usuaria pidió a los defensores de los animales a acudir al centro comercial y pedir que cierren esta granja.