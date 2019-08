¡Terrible! Una página de Facebook defensora de los animales denunció a través de las redes sociales el calvario al que es sometido Tikiri, una elefante de 70 años que, a pesar de su débil condición, es obligada a participar en el conocido festival budista de Perahera.



Según el post, Tikiri fue una de los 60 elefantes que fueron obligados a participar en el Festival de Perahera en Sri Lanka de este año. Durante 10 noches consecutivas, el animal debe de caminar varios kilómetros en medio del humo, ruido y fuegos artificiales.

"Nadie ve su cuerpo huesudo o su condición debilitada, debido a su disfraz. Nadie ve las lágrimas en sus ojos, lastimadas por las luces brillantes que decoran su máscara, nadie ve su dificultad para caminar ya que sus piernas están encadenadas mientras camina", dice el post de Facebook.

Denuncian que ocultan debilitado cuerpo de elefante de 70 años para que participe en famoso festival. Foto: Facebook de Save Elephant Foundation Denuncian que ocultan debilitado cuerpo de elefante de 70 años para que participe en famoso festival. Foto: Facebook de Save Elephant Foundation

"Todos tienen derecho a creer, siempre y cuando esa creencia no moleste o dañe a otra. ¿Cómo podemos llamar a esto una bendición, o algo sagrado, si hacemos sufrir a otras vidas Hoy es el día mundial del elefante. No podemos traer un mundo pacífico al elefante si todavía creemos que esta imagen es aceptable. Amar, no hacer daño, seguir un camino de bondad y compasión, este es el Camino del Buda. Es hora de seguir", agrega la publicación que ha generado el repudio de miles de usuarios de las redes sociales.

Por su parte, el dueño de Tikiri se justificó y explicó que hizo que la elefante participara en el festival por una promesa al Dios Vishnu. Y es que según su versión, el animal había estado enferma por seis meses de una condición estomacal y le había pedido a la deidad que la salvara para que pudiera estar en el evento religioso.



Asimismo, dijo que su objetivo era ganar dinero ya que había investido más de 1.2 millones de rupias, es decir unos 17 mil dólares, en el tratamiento de Tikiri.

Tras la viralización de la noticia, se supo que Tikiri fue impedida de participar en los siguientes desfiles de Perahera.