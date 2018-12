En Facebook se viralizó un hombre que denunció ante la Policía que lo habían estafado: fue a comprar droga, pero le dieron harina. El sujeto, quien fue grabado por un efectivo, pidió que detenga al dealer que le hizo esa 'jugada'.

En las imágenes de Facebook se aprecia como un hombre, molesto, se acercó a un policía para contarle que había sido estafado cuando le vendieron sustancias ilícitas.

El sujeto confirmó que cuando fue a comprar la droga, en lugar que le dieran los estupefacientes que había requerido, le dieron "harina" como se aprecia en las imágenes de Facebook.



"Jefe, un favorcito, un servicio. Fui a comprar mi 'merca', pero me dieron harina. Quiero poner una denuncia porque me dieron harina. Fue el Roberto, ese c...", dijo el sujeto que aparece en el video que se convirtió en viral en Facebook en pocas horas.



En el Perú no figura como delito la posesión de drogas para el consumo propio, en cambio, la venta de drogas si está tipificada como delito. Es por esta razón que la policía no detuvo a esta persona que se aprecia en las imágenes de Facebook.