Facebook viral: Descubrió que su novio enviaba videos y fotos desnudo a otra y lo humilló frente a sus amigos | VIDEO

Una joven de Texas esperó la celebración de su cumpleaños para desenmascarar a su pareja frente a todos sus amigos. Tania Perea había descubierto que su novio Santos le era infiel y además le enviaba mensajes, videos y fotos sexuales a otras mujeres con las que buscaba acostarse, mientras que con ella se comportaba como si fuera un verdadero angelito. El video de la humillación se convirtió en viral en Facebook y Twitter.



Fueron los amigos de Tania, quienes le quitaron la venda de los ojos, pues una de las chicas con la que Santos había coqueteado le envió las capturas de la conversación que tuvo con él y los videos y fotos explícitas.

En el video de Facebook se muestra el momento en que Tania Perea está rodeada por sus amigos más cercanos por su cumpleaños y en pleno brindis, la joven decide dar un discurso que sorprendió a todos los que no estaban enterados de la infidelidad de Santos.



"Gracias a todos por estar aquí, no puedo pedir mejores amigos", dice Perea en el inicio de su discurso. "Y quiero agradecer a Santos (el novio) por ayudarme a entender que merezco a alguien mejor, porque todo el mundo acá sabe que querías acostarte con otra", se le escucha en el video viral de Facebook.



Pero el discurso de Tania Perea no terminó ahí. Ella ya le tenía a Santos un maletín preparado con sus cosas para que se fuera de su casa. Su hermano aparece en escena para entregárselo. "Y si no te diste cuenta, estamos hartos de ti y vete a la mier..., le grita mientras que el hombre se va del lugar, mientras los amigos la abrazan, tal como se muestra en Facebook.



El video original, que fue subido por la misma Tania a su cuenta de Twitter, ya supera las 6 millones de reproducciones y generó que miles de usuarios la apoyaran, mientras que otros creen que este acto fue muy cruel.