Facebook viral: Discoteca miraflorina organiza fiesta rusa con esta curiosa oferta [FOTOS]

Todos los peruanos estamos animados por la clasificación de la selección peruana a Rusia 2018. Es así que algunos lugares están organizando fiestas rusas como es el caso de la discoteca Voltage como se aprecia en su página de Facebook.



Sin embargo, un detalle llamó la atención en la imagen que colgó en su cuenta de Facebook , pues ofrecen "open bar más rusa incluida".



"Voltage se complace en invitarte a la fiesta rusa. Este jueves 31 de mayo a partir de las 5 de la tarde, te esperamos para que disfrutes el mas variado Open Bar, y servido por la mas hermosas chicas. Solo al estilo ruso", indica la descripción de la imagen de Facebook donde aparece la foto de una rusa



Curioso post de una discoteca miraflorina. (Fotos: Facebook) Curioso post de una discoteca miraflorina. (Fotos: Facebook)

Ante la noticia, varios de usuarios en Facebook pidieron información sobre este evento que se realizará este jueves desde las 5 de la tarde.



Esta no es la única imagen que aparece en la cuenta de Facebook de la discoteca. En otra foto aparece una rusa en escote con el mensaje: "Acompáñanos y te sabremos calentar al mejor estilo ruso".



"Faltan 2 días para la gran fiesta rusa. Te esperamos, no te la pierdas", agregó en Facebook la discoteca miraflorina que aún no ha revelado de qué se trata esta fiesta.



