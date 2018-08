Facebook viral: Dos mujeres se agarraron a golpes por tomarse un selfie en la Fontana di Trevi en Italia | VIDEO | FOTOS

Dos mujeres se trenzaron a golpes por ubicarse en el mejor lugar para tomarse un selfie en la conocida fuente barroca de Roma, la Fontana di Trevi. El video con las imágenes de la pelea se ha vuelto viral, no solo en las redes sociales como Facebook en Italia, sino en todo el mundo.



No solo ambas mujeres participaron en la pelea, sus familiares también se pelearon al salir en defensa de cada una de ellos. Este descomunal enfrentamiento se puede ver en las imágenes difundidas en Facebook.



Los violentos hechos fueron protagonizados por una turista holandesa de 19 años y una norteamericana de 44 años. Ellas quería tomarse el selfie en un punto específico de la fuente y empezaron a empujarse para poder hacerlo.



Como ninguna cedía, ambas se fueron a los golpes, tal como se puede ver en el video difundido en Facebook y en otras redes sociales.



En la pelea también intervinieron los familiares y amigos de ambas mujeres, entre ellos las hijas de la norteamericana. Todo se puede ver en Facebook.



Dos policías intentaron calmar los ánimos de ambos grupos, pero todo fue en vano. Por ello tuvieron que llamar refuerzos. El violento hecho también generó una serie de comentarios negativos en Facebook.



Los dos grupos fueron llevados a la estación de 'Via della Greca'. Por fortuna nadie resultó heridos, solo tuvieron algunos raspones, según la información recogida en Facebook.