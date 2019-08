Facebook viral: Dron graba a un tiburón blanco acechando a unos niños en Australia | VIDEO

Las impactantes imágenes de un tiburón blanco acechando a dos niños en una playa de Australia, se volvieron virales en Facebook y otras redes sociales. El hecho ocurrió a pocos metros de la orilla de una playa de la localidad de Nueva Gales del Sur.

En este video se puede ver como el tiburón llega a pocos metros de la playa, donde se encuentran los pequeños sin imaginar el peligro que corrían.



Las imágenes fueron captadas por un dron, cuyo operador le contó a Yahoo News Australia, que el tiburón habría estado buscando comida cerca a la orilla, sin embargo reconoció que este es un hecho inusual.

Pese a lo peligroso de la situación, el especialista afirmó que lo sucedido es una clara muestra para deducir que los tiburones blanco no tienen ningún interés de atacar a los humanos.



Pese a ello, no se puede negar que si los pequeños se acercaban más al tiburón, este podría haberlos atacado.

En redes sociales, los cibernautas afirmaron que 'los tiburones no son asesinos sin sentido'. La mayoría coincidió en que estos animales no son un peligro, si no son provocados.



Las imágenes de lo ocurrido en Australia se volvieron virales en redes sociales como Facebook y otras.